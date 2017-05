© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

E Freideg den Owend gouf am Mamer Schlass déi nei visuell Identitéit virgestallt. An deenen 18 Gemengen, wou d'Course duerchfiert, wäerten dann och an Zukunft eng 730 Fändelen ausgehaange ginn.

D’Zil ass, fir et déi 18 Gemengen nach méi visibel ze maachen. Nieft dem Lëtzebuerger Parcours, sinn op deene 730 Fändelen och déi verschiddenen Uertschaften agezeechent, wou den Tour de France passéiert. Zënter Jore géif Lëtzebuerg dem Vëlosport ganz no stoen, ënnersträicht d’Staatssekretärin aus dem Wirtschaftsministère Francine Closener.



Dat wëll een nach weider Ausbauen an och deen Enthusiasmus, deen een dëst Joer huet, wëll een an déi nächste Joer gerett kréien. Et wëll ee grad op déi Jonk setzen. Dofir ginn 12.000 Kanner aus der Grondschoul vun de Gemengen, wou den Tour doduerch fiert, mat enger Tut, enger Kap, engem Rucksak, equipéiert.

Domadder wéilt een déi Jonk nach méi fir de Cyclissem begeeschteren.



An deenen eenzelne Gemengen, wou den Tour de France passéiert, sinn dann och eng sëlleche Manifestatiounen virgesinn.

Elo scho weess ee vun enger Rei flotten Initiativen. Et si flott Fester geplangt an och vill Visuelles. Well esou eng Chance, wéi déi heiten, fir sech engem Milliounepublique ze presentéieren a Lëtzebuerg als Touristendestinatioun ze weisen, huet ee ganz seelen. D'Francine Closener denkt, datt d'Land sech optimal wäert presentéieren.

90 Joer nom Succès vum Nicolas Frantz, wäert den Tour de France dann och duerch Mamer fueren. Bis haut ass hien deen eenzegen Coureur, deen d’Grande Boucle vun der éischter bis zur leschter Etapp am Maillot Jaune gefuer ass. Seng Duechter Nicole Frantz werft e Bléck an d‘Vergaangenheet:

