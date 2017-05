X

Tom Dumoulin is the first Dutch winner of the Giro.#Giro100 pic.twitter.com/GVApipBF52 — Giro d'Italia (@giroditalia) 28. Mai 2017

Virun der leschter Etapp war nach alles méiglech, sou wuel d'Victoire am General, ewéi och am Kampf ëm de wäisse Maillot vum beschte Jonken. De Bob Jungels hat virun dem entscheedenden Zäitfueren nëmmen 28 Sekonne Retard op den Adam Yates. Am General waren déi véier éischt alleguer innerhalb vun 53 Sekonnen.Ier déi lescht 10 Fuerer un den Depart gaange sinn, war de Jos van Emden op der Arrivée dee Séiersten.Bei der éischter Zwëschenzäit no 8,8 Kilometer ass de Bob Jungels als Drëtte passéiert. Hei ass de Yates 14 Sekonne méi lues ewéi de Lëtzebuerger gewiercht.De Bob Jungels gouf hei awer vum Tom Dumoulin eng Plaz no hanne versat. Den Hollänner war hei 2 Sekonne méi lues ewéi den Eischten. De Pinot war hei schonns 38 Sekonne méi lues ewéi den Dumoulin an och den Nibali huet Zäit verluer géigeniwwer vum Hollänner. De Maglia Rosa war 33 Sekonne méi lues ewéi den Dumoulin.Bei der zweeter Zwëschenzäit no 17,4 Kilometer ass de Lëtzebuerger Champion als 6. passéiert mat engem Retard vu 34 Sekonnen. De Yates hat virtuell no 17 Kilometer de wäissen Trikot schonns verluer. Ma och hei war den Dumoulin méi séier, de Coureur vun der Equipe Sunweb hat ee Retard vu 6 Sekonnen op säi Landsmann Jos van Emden.Op der Arrivée hat de Bob Jungels ee Retard vu 54 Sekonnen, den Adam Yates hat hei iwwer 2 Minutte Retard, esou dass de Bob Jungels de Brit am General iwwerhelt an domat och de wäisse Maillot gewënnt. Kuerz duerno ass den Tom Dumoulin op d'Ligne d'Arrivée komm an dat als Zweeten. Den Hollänner hat hei 15 Sekonne Retard op de Jos van Emden. Den Nibali hat op der Arrivée ee Retard vun 1 Minutt a 9 Sekonnen. Den Nairo Quintana hat op der Arrivée dunn ee ze grousse Réckstand, esou dass den Tom Dumoulin déi 100. Editioun vum Giro d'Italia virum Kolumbianer gewanne kann. Den Nibali komplettéiert de Podium.De Bob Jungels gëtt 8. op der leschter Etapp a gëtt och am General den 8. op 7 Minutten a 4 Sekonnen. De Ben Gastauer kënnt op déi gutt 29. Plaz am General.