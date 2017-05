X

Bei den Hären ass de Startschoss um 10 Auer gefall. Ze fuere ware knapp 102 Kilometer, 6 x 17 Kilometer. Um Depart waren 38 Coureuren dorënner 3 Lëtzebuerger: de Pit an de Misch Leyder an de Pol Weisgerber.

No engem Malaise an der Flèche du Sud konnt de Colin Heiderscheid net un den Depart goen.



Um Enn hat de Pit Leyder d'Nues vir a gewënnt Gold.





D'Dammen hu sech 2 Minutte no den Hären op de Wee gemaach. Hei ware 87 Kilometer ze fueren, 5x17 Kilometer. 13 Cyclistinne waren um Depart. Aus Lëtzebuerger Siicht: Anne-Sophie Harsch, Edie Rees, Chantal Hoffmann an Elise Maes.

De Circuit huet eng Kopp vun 10% dran, soss ass e flaach.



D'Lëtzebuergerin Elise Maes huet sech an der zweeter Ronn no knapp 25 Kilometer ofgesat an ass dunn d'Course eleng vun der Spëtzt aus gefuer. Déi 25 Joer al Cyclistin konnt de Virsprong am Verlaf vun der Course ëmmer weider ausbauen a gewënnt um Enn dann och déi éischt Goldmedail fir eist Land.



D'Edie Rees kritt als Drëtt dann och nach Bronz.



Den Ierfgroussherzog Guillaume war och ënnert de Spectateuren.

Et ware keng einfach Konditiounen zu Faetano a San Marino. Schonn en Dënschdeg de Moie waren et 27 Grad.