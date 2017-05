D'nächst Joer ass déi 106. Editioun vun der Grande Boucle.







100 ans après la création du Maillot Jaune, 50 ans après le premier succès du quintuple vainqueur Eddy Merckx, le Grand Départ du Tour de France 2019 sera donné de Bruxelles, qui a déjà lancé le peloton en 1958.La capitale belge succèdera à Düsseldorf, qui attend les coureurs pour une première étape le 1er juillet prochain, et à la Vendée et aux Pays de la Loire où sera organisé le Grand Départ en juillet 2018.Dans moins d'un mois, les coureurs du Tour de France commenceront à affluer vers Düsseldorf, pour participer à un Grand Départ qui n'a plus été donné d'Allemagne depuis 1987 à Berlin. Ce n'est pas le seul anniversaire qui puisse être célébré, puisqu'avec le Tour de la reprise, en 1947, la course faisait étape hors des frontières françaises (ce qui n'était arrivé que deux fois avant-guerre) en se rendant dès le deuxième jour à Bruxelles. Depuis, la capitale belge a accueilli la Grande Boucle à dix reprises, et dix arrivées d'étapes ou demi-étapes y ont été jugées. En 2019, pour l'édition du centenaire du Maillot Jaune, c'est précisément à Bruxelles que sera donné le Grand Départ, alors qu'Eddy Merckx, le plus grand collectionneur présent au palmarès, fêtera les 50 ans de sa première victoire.