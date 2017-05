X

Um Mëttwoch den Owend war den Optakt vum Tour de Luxembourg am Cyclissem. Um Programm stoung e Prolog iwwer 2,14 Kilometer duerch d'Stad. Depart war um 19 Auer um Boulevard Roosevelt, méi genee virun der Cité Judiciaire. De Parcours gouf am Verglach zu de Jore virdrun ëm 800 Meter gekierzt, mä hat et awer nach a sech.Vum Boulevard Roosevelt aus goung et direkt erof an de Gronn, éier et dunn traditionell de Breedewee nees erop goung mat Arrivée virun der Stater Märei - awer net um Knuedler, ma an der Ënneschtgaass.An d'Sportevent an dat gutt Wieder haten dann och eng jett Leit an d'Stad gelackelt - virop natierlech op de Fëschmaart, wou een d'Coureuren no hirem Effort de Breedewee erop gesi konnt.Dee Séiersten hat genee 3 Minutte fir dee kuerzen, awer intensive Parcours gebraucht an dat war den Damien Gaudin. Mat enger Sekonn Avance konnt sech de Fransous virum Belsch Greg van Avermaet an dem Lëtzebuerger Jempy Drucker, eng weider Sekonn hannendrun, duerchsetzen.Op Plaz 6 e weidere Lëtzebuerger, den Alex Kirsch.1. Damien Gaudin2. Greg van Avermaet3. Jempy Drucker6. Alex Kirsch