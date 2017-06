D'Course gouf laang Zäit vun enger Echappé vun dräi Coureuren dominéiert, an där och den Tom Wirtgen dra war. Um Enn awer koum et zu engem Sprint.

© Gilles Tricca

An do hat de Jempy Drucker déi beschte Been! Zweete gouf den Timothy Dupont, déi 3. Plaz war fir den Aksel Nömmela vu Leopard.

Et war eng typesch éischt Etapp. Nodeems d'Echappé vun 3 Leit sech forméiert hat, gouf d'Course vun der Equipe vum Leader Damien Gaudin kontrolléiert. Ee vun deenen dräi déi an der Echapppée waren, war den Tom Wirtgen. Hien huet et fäerdeg bruecht déi zwee Biergpräisser fir sech ze entscheeden an ass elo am Trickot vum beschte Grimpeur. Op der Arrivée hat hien awer vill Retard, dat huet um Enn awer keng Roll gespillt.



Méi wéi 5 an eng hallef Minutt kruten d'Leit an där Echappé awer net zougestanen. Um Schlusscircuit ronderëm Käerjeng goung d'Avance reegelméisseg zeréck an op de leschten 10 Kilometer gouf se agefaangen. Et koum zum Sprint vum Peloton, deen de Jempy Drucker souverän gewonnen huet.

Duerch d'Bonifikatioun ass de Jempy Drucker dann elo och am gëllene Maillot vum Leader am General.