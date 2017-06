© Robert Straus

AUDIO: 2. Etapp vum TDL - Reportage vum Rich Simon



Um Ufank vun der animéierter Course, bei där d'Coureure vun deene schlëmmste Reeschauere glécklecherweis verschount bloufen, haten sech séier 3 Coureuren, de Brice Feillu, de Kevin van Melsen an och nees den Tom Wirtgen ofgesat. Do ass et an alleréischter Linn ëm de Biergtrikot gaangen. Beim éischte Biergpräis konnt sech de Van Melsen virum Tom Wirtgen duerchsetzen, beim zweete Präis war et nees de Belsch Van Melsen, deen dës Kéier awer virum Feillu iwwert de Stréch gefuer ass. Den Tom Wirtgen gouf hei just den Drëtten. Beim nächste Biergpräis dann hat de Feillu di beschte Been a koum virum Van Melsen an dem Wirtgen op der Kopp un.

No dësem drëtte Biergpräis konnt den Tom Wirtgen deen héijen Tempo un der Spëtzt net méi matgoen an ass zeréckgefall. Par contre hunn ech e puer weider Coureuren aus dem peloton geléist an sech der Spëtzegrupp ugeschloss, soudass déi op 6, spéider 7 Coureure gewuess ass - dorënner nach ëmmer de Brice Feillu, deen dann och dee 4. Biergpräis vum Dag gewonnen huet; virum Luis Angel Mate an dem Lëtzebuerger Alex Kirsch, deen och Deel vun dëser Echappé war. E puer Kilometer virum Zil hat hien allerdéngs vill Pech. Duerch e Platten ass hien aus dem Spëtzegrupp erausgefall.Ma elo gouf et ganz oniwwersiichtlech. Ëmmer nees si weider Coureuren aus dem Peloton erausgefuer an un de Spëtzegrupp erugefuer, deen du 5 Kilometer viru Schluss aus 18 Coureure bestanen huet - och de Jempy Drucker an de Greg van Avermaet waren elo hei dobäi.Kuerz virun der Ziillinn sinn nach eng Rëtsch Coureuren erukomm an et koum zu engem Massesprint. Hei war um Enn de Greg van Avermaet dee séiersten. Zweete gouf de Jempy Drucker,déi drëtt Plaz war fir den Alexander Kamp. Dat dierft fir de Lëtzebuerger allerdéngs duergoen, fir am General seng éischte Plaz mat enger Sekonn virum Van Avermaet ze behaapten.