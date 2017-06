Erënnert sech gären u Lëtzebuerg an dobäi hëlleft den TDL oder de Stream dovun: de Ralph Johnson zu Las Vegas viru sengem Computer.

Sport an Image: An dësem Fall huet déi Equatioun op alle Fall geklappt ... © Henri Schwirtz

Heiansdo suergen déi modernst Technike fir nostalgesch Reesen an d'Vergaangenheet - munchmol souguer an déi eege Vergaangenheet!Dir erënnert Iech: E Mëttwoch den Owend war den Optakt vum Skoda Tour de Luxembourg an der Stad, mat engem kuerzen, awer intensive Prolog vu ronn 2 Kilometer.Op RTL.lu hu mir déi lescht Stonn Livebiller vun deem Contre la montre gewisen - an anere Wierder: Mir hunn d'Zäitfuere gestreamt. Wat op eng ganz positiv Resonanz gestouss ass ... hei am Land, ma och an der wäiter Welt, well am Laf vum Mëttwoch den Owend krute mer dëse Feedback - e ganz léiwe Feedback iwwregens, jo, och dat soll et ginn. ;-)Geschriwwen hat en de Ralph Johnson, deen den TDL zu Las Vegas gekuckt huet an deen doduerch Plazen ze gesi krut, déi e virdrun ni zu Lëtzebuerg gesinn hat - oder un déi e sech net méi erënnere konnt, well de Ralph huet an der 1970er-Joren zu Lëtzebuerg gelieft, well säi Papp deemools fir DuPont hei am Grand-Duché geschafft huet. Elo lieft hie schonn zanter 37 Joer zu Vegas.Esou gesi war de Livestream fir de Ralph eng flott Zäitrees, a fir déi huet hie wëlle Merci soen:I just watched your live streaming of the TDL Prolog. It was great to see places I haven't seen in many years, thank you for the broadcast. I live in Las Vegas and had no difficulties seeing it. I am an American whose father used to work for DuPont in the 1970's. I was there from 13 years old to 18 years old. I loved my time there. Once again thank you for streaming the race.Mir hunn dem Ralph e Merci fir säi Merci gemailt an e gefrot, ob en net e Selfie schécke kéint, wéi e grad de Skoda Tour de Luxembourg kuckt. A kuck do, wat koum um Freideg? Eng Foto vum Ralph, wéi en den TDL kuckt :-)An et war net just eng Foto, derbäi war dësem Text, dee weist, datt de Ralph nach vill Erënnerungen un de Grand-Duché huet - e weess nach genee, wou e gewunnt huet (an der Rue Charles Marx), ka sech nach un de Blow Up erënneren, un de Wimpy an natierlech un d'Plëss ... an e wëll eemol zeréck kommen - d'Leit vum Nation Branding (um Prolog war zum Beispill och d'Francine Closener) dierft et freeën ...Here I am streaming the Tour de Luxembourg Stage 2 on to my TV. I live in Las Vegas, Nevada, I've been here for 37 years. My father was transferred to Luxembourg by Dupont in June of 1970 we live on Rue Charles Marx, I left in January 1975 to return to the U.S. for college. Fond memories I have are partying at The Blow Up Discothèque, sledding down the big hill down into the gorge, eating at Wimpy's and hanging out at the Place d'Armes. Luxembourg was a wonderful place to live and I hope to return some day.An dunn huet en eis och nach, an engem weidere Message, geschriwwen, wéi en iwwerhaapt un de Stream koum: Do hat e gewësse Mike McQuaid , landbekannt als "An American in Luxembourg", seng Patten am Spill:I contacted the Luxembourg Consulate down in Arizona to see if they knew a way to stream the race and I was directed to Mike McQuaid "An American in Luxembourg" Facebook page, which by the way I have been following for awhile. Anyway he suggested RTL. And you guys came through for me.Wat soll een dozou nach soen? D'Welt ass eben en Duerf - an an de States hu se net just den Trump, ma och nach den Tour de Luxembourg, op d'mannst am Stream ...