Direkt nom Start ass eng relativ nervös Phase ugelaf. Et gouf vill Attacken aus dem Peloton eraus, ënner anerem hat et den Tom Wirtgen aus der Leopard Equipe probéiert. De Lëtzebuerger konnt awer relativ séier erëm ageholl ginn.Spéider konnt sech dunn eng Grupp vu 4 Leit ofsetzen, mat dobäi war och de Féierenden an der Biergwäertung, de Brice Feillu. De Fransous konnt sech och an der Ufanksphase déi éischt dräi Biergwäertunge sécheren an huet domat seng Spëtzepositioun als beschte Biergfuerer ënnerstrach a verstäerkt.Beim éischte Passage bei der Kasär konnt erëm de Feillu sech d'Punkte sécheren, ma als 5. passéiert ass do den Alex Kirsch, de Lëtzebuerger konnt dunn och mat engem Teamkolleg opschléissen.Mat zwee Teamkollegen u senger Säit ass en op déi éischt Ronn gaangen, allerdéngs waren dës zwee beim zweete Passage schonns net méi dobäi an de Virsprong war op 25 Sekonne geschmolt.Do sinn nach 8 Fuerer dobäi komm nom zweete Passage, ma dës Grupp gouf virun der Schlussmontée ageholl. De Jempy Drucker huet och hei misse lass loossen. Am Sprint wënnt den Anthony Perez virum Greg van Avermaet, deen och elo d'Féierung am Generalklassement iwwerhëlt.De Jempy Drucker verléiert op dëser Etapp 1 Minutt an 33 Sekonnen op de Gewënner.