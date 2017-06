© pressphoto

D'Decisioun vun der Etappevictoire sollt wuel um Pabeierbierg falen. D'Coureure hunn dësen direkt misse véier mol bewältegen, uewen um Pabeierbierg war dann och d'Arrivée.Direkt zum Ufank vun der Etapp konnte sech dräi Fuerer ofsetzen, ënnert hinnen ee Lëtzebuerger, de Gaëtan Pons. Seng Begleeder waren den Antoine Marnier an de Christopher Hatz. Et huet net laang gedauert bis de Kasper Asgreen opschléisse konnt. Dës véier hu sech dunn op de Wee Richtung Staat gemaach.De Spëtzegrupp hat maximal 7 Minutte Virsprong. Ma dëse Virsprong sollt de Coureuren un der Spëtzt net duergoen. De Warnier an de Pons goufen ageholl.Bei den Asgreen an den Hatz si 4 Coureuren dobäi komm, déi d'Avance dunn erëm ausbaue konnten. Beim éischte Passage vum Pabeierbierg, waren dunn de Peyskens an de Ligthart eleng vir. Ma virum leschten Tour haten dës och nëmme méi 10 Sekonnen Avance op de Peloton.Dëse Virsprong konnte si net bis zum Schluss halen, esou dass et zu engem Sprint de Pabeierbierg erop komm ass, wou de Féierenden am General de Van Avermaet sech virum Alex Kirsch konnt duerchsetzen.Am General gëtt de Xandro Meurisse den Zweeten op 29 Sekonnen, dat virum Anthony Perez dee 36 Sekonne Retard op de Gewënner huet. Dës béid Coureure sinn och déi zwee bescht klasséiert Fuerer am Klassement vum beschte Jonken.De Biergtrikot gëtt gewonne vum Brice Feillu.Beschte Lëtzebuerger am General gëtt den Ivan Centrone, hie gëtt den 31. op 2 Minutten a 47 Sekonnen. De Jempy Drucker gëtt de 34. op 3 Minutten an 21 Sekonnen. Den Alex Kirsch ass am Schlussklassement de 36. op 4 Minutten an 9 Sekonnen.