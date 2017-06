Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto (Archiv)

No 147,5 Kilometer war e Grupp vu 4 Leit op der Biergetapp zesummen op d'Arrivée komm. Mat dobäi de Gewënner vun der Etape Jakob Fuglsang, den Australier Richie Porte, de Brit Chris Froome an den Italiener Fabio Aru.De Spuenier Alejandro Valverde gëtt de 5. op 50 Sekonnen.Am General vum Critérium du Dauphiné läit de Richie Porte elo a Féierung. Den Australier huet eng Avance vun 39 Sekonnen op de Chris Froome an 1 Minutt a 15 Sekonnen op de Jacob Fuglsang.