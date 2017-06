Op der 7. Etappe vum Critérium du Dauphiné ass et iwwer 168 Kilometer vun Aosta op Alpe d'Huez gaangen.

© afp

Um Samschdeg konnt sech de Brite Peter Kennaugh d'Victoire en solitaire sécheren. Op déi zweete Plaz mat engem Retard vun 13 Sekonnen kënnt säi Landsmann de Ben Swift.De Leader am General Richie Porte hat als 6. e Retard vun 1 Minutt a 56 Sekonnen. De Chris Froome konnt op de leschte 1500 Meter d'Rad vum Australier net méi halen a fiert mat engem Retard vun 2 Minutten an 19 Sekonnen als 15. iwwert de Wäisse Stréch.Am General huet de Richie Port elo eng Avance vun 1 Minutt an 2 Sekonnen op de Chris Froome. De Jakob Fuglsang huet als 3. e Réckstand vun 1 Minutt a 15 Sekonnen.E Sonndeg gëtt déi leschten Etapp vum Critérium du Dauphiné gefuer.