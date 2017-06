Jakob Fuglsang wënnt de Critérium du Dauphiné (11.06.2017) Onkommentéiert Bilder.

Am leschte Col huet dunn de Fuglsang d'Heft an d'Hand geholl. Deb Dän ass zesumme mam Martin erausgefuer a konnt sech ee gudden Avantage erausfueren, hannendrun haten de Richie Porte, de Féierenden am General, esou wéi de Chris Froome hir Problemer.De Fuglsang war uewe um Plareau de Solaison deen Éischten, deen iwwer d'Arrivée gefuer ass, vun do un ass d'Auer gelaf fir de Porte, dee säi Virsprong probéiert huet an d'Zil ze retten. De Martin ass den Zweete ginn an de Meintjes aus Südafrika huet de Podium komplettéiert. Ier de Porte iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer ass, sinn nach den Aru an de Bardet an d'Zil komm, dat mat ronn 1 Minutt Retard op de Gewënner.De Porte ass awer net méi mat Zäit iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer, dat well de Fuglsang als Gewënner vun der Etapp nach Zäitbonifikatioune krut. Den Dän wënnt de Critérium du Dauphiné um Enn mat 10 Sekonne Virsprong op de Richie Porte.