The 5 riders in the échappée in Cham #tourdesuisse pic.twitter.com/0D2jivgAuC — Tour de Suisse (@tds) June 11, 2017

Fréi konnt sech 5 Leit aus dem Stepps maachen, dorënner waren de Lasse Norman Hansen (ABS), den Nick Dougall (DDD), de Conor Dunne (ABS), den Antoine Duchesne (DEN) an den Nick Van der Lijcke (RNL). Vun dëse 5 Coureuren ass den Hansen als 19. mat 19 Sekonne Retard de geféierlechste Fuerer fir de General.Am Peloton huet BMC d'Tempo fir hire Leader gemaach. Vun de 5 Coureuren an der Echappée hat schonn ee misse lass loossen, ier och déi aner 4 ageholl goufen. Dee Moment wou de Peloton opschléisse konnt op d'Spëtzegrupp, gouf et eng Massechute am Peloton, mat verwéckelt war och de Leader Rohan Dennis.Kuerz duerno huet sech ee neie Spëtzegrupp forméiert mam Jan Bakelants (ALM), Rui Costa (UAD) an Damiano Caruso (BMC). Ma och dëse Grupp sollt kuerz virun der Arrivée nees ageholl ginn.Esou huet d'Decisioun missen am Sprint falen an hei war aus der éischter Grupp eraus de Philippe Gilbert dee Séiersten a gewënnt domat déi zweet Etapp vum Tour de Suisse.Neie Leader am General ass elo de Stefan Küng, deen domat säin Teamkolleg ofléist, deen duerch seng Chute net vir matfuere konnt. Zweeten am General ass de Michael Matthews dat virum Tom Dumoulin.