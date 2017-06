© pressphoto

D'Victoire op der leschter Etapp war fir D' Jolien D'Hoore, dat virum Hannah Barnes an dem Christine Majerus.D'Lëtzebuerger Cyclistin huet dann och zwee Trikoten gewonnen, de Sprinttrikot an de Punktentrikot. Dobäi kënnt déi zweet Plaz am General, 1 Minutt an 18 Sekonnen hannert dem Kasia Niewiadoma, dat dës Course gewënnt. De Podium gëtt komplettéiert vum Hannah Barnes, dat ee Retard vun 1 Minutt an 30 Sekonnen op d'Gewënnerin huet.