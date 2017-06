Fir d'8. Kéier ass déi wichtegst Velos-Course vun der Welt op Visite am Grand-Duché.Am Virfeld dovun ass de britesche Kënschtler James Straffon am Land ënnerwee a sprayt Gréissten aus dem Tour de France op Façaden, wéi de Jacques Anquetil e Méindeg de Mëtteg zu Monnerech an der Rue de l'Eglise. De Fransous war den éischten Profi, deen den Tour de France fënnef Mol gewonnen huet. 1957 am Alter vun 23 Joer an 1961 bis 64.