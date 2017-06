Am Cyclissem ass an deck zwou Wochen den Optakt vum Tour de France.

Top Favorit wier u sech nees den Chris Froome, deen allerdéngs beim Critérium du Dauphiné deen de leschte Weekend op en Enn gaangen ass Schwächte gewisen huet.

Anescht, de Jakob Fuglsang, den Dän deen och mat Lëtzebuerg eng grouss Relatioun huet ,wënnt net nëmmen zwou Etappen mä och nach de General.





Fuglsang an exzellenter Form - Reportage Jeff Kettenmeyer



Fir den Olympia-Zweete vu Rio d'lescht Joer, ass des Victoire beim Critérium du Dauphiné zu engem optimalen Ament komm.

De Jakob Fuglsang ass an enger ganz wichteger Phase vun der Saison exzellent a Form.

Fir den Dän ass et déi gréisste Victoire no laanger Phase ouni Succès, och wann dacks net vill gefeelt hat. En huet ganzer 5 Joer musse waarden, fir nees eng Victoire ze feieren, deementspriechend frou war den Dän.



Op der leschter Etapp vum Dauphiné huet de Jakob Fuglsang nach dem Richie Porte den Trikot vum Leader am General ofgeholl.

D'Spannung war praktesch bis déi allerlescht Sekonn garantéiert. Hie konnt déi Etapp den Dag virdru gewannen an huet du vun der Taktik vun den aneren Equippen profitéiert an ass Vollgas gefuer vum Ufank bis zum Schluss.



De Jakob Fuglsang hat déi lescht Joren wuel ëmmer eng wichteg Rôle a senger Equipe, ma huet dacks misste fir de Kapitän fueren.

Des Kéier war hien d'Nummer 1 bei Astana, dat well ënnert anerem de Fabio Aru eréischt no enger Blessur erëm komm ass. Den Aru war just zweete Kapitän bei dëser Course, wouvun de Fuglsang profitéiert huet, well den Aru fir hien huet mussen attackéieren a schaffen.



A wéi dem Fuglsang seng Vue op den Tour de France ass, gitt der ënnert anerem an engem Reportage e Samschdeg Owend am Journal op der Tëlee gewuer.