De Spilak ass als Féierenden am General op dëst Zäitfuere gaangen, dat mat 52 Sekonne Virsprong op den Italiener Caruso a mat 1 Minutt an 3 Sekonne Virsprong op de Kruijswijk. Déi aner Coureuren dierften näischt méi mam General ze dinn hunn.Eng éischt richteg gutt Zäit konnt de Rohan Dennis setzen. De Coureur vu BMC hat jo schonns de Prolog gewonnen.Bei der éischter Zwëschenzäit no 9 Kilometer war de Rohan Dennis dee Séiersten, dat 7 Sekonne virum Spilak. Hei hat de Kruijswijk ee Retard vu 15 Sekonnen op den Dennis. De Caruso hat hei schonns 20 Sekonne Retard.Den Italiener gëtt um Enn awer den drëtten op der Etapp an domat den 2. am General, dat virum Kruijswijk. D'Schlussvictoire ass no 2015, elo och 2017 fir de Spilak, dee 5. op der Etapp gëtt.De Rohan Dennis gewënnt d'Etapp viru sengen Teamkollegen, Stefan Küng an Damiano Caruso.