De Marcel Kittel war um Sonndeg dee Séiersten. © afp

De Fuerer vu Quick-Step Floors konnt sech am Sprint géint den Hollänner Dylan Groenewegen an den André Greipel duerchsetzen. Den Alex Kirsch gëtt den 18. an der nämmlechter Zäit ewéi de Vainqueur.Am General gëtt et eng Schlussvictoire vum José Goncalves, dat virum Primoz Roglic an dem Laurens de Plus. Den Alex Kirsch gëtt de 9. am General.