An 11 Deeg ass den Depart vum Tour de France zu Düsseldorf. U sech huet et laang duerno ausgesinn, wéi wa kee Lëtzebuerger mat dobäi wier, ...

... ma nom d'Giro d'Italia sinn dem Ben Gastauer seng Chancë konstant geklommen. De Lëtzebuerger Profi vun AG2R zielt elo zu den 10 Profien, déi fir d'Grande Boucle a Fro kommen, 9 ginn der zeréckbehalen.



Ben Gastauer: Also et gesäit gutt aus, ech hoffen op alle Fall, dass ech dobäi sinn. D'Garantie dofir hunn ech nach net, mä ech hunn dofir trainéiert an ech muss elo hoffen, dass et déi nächst Deeg nach gutt geet an da wäert dat scho klappen. Ech muss zwar wahrscheinlech bis e Sonndeg den Owend waarden. E Mëttwoch ginn déi éischt 6 Coureuren annoncéiert, ech mengen d'Chance ass grouss, dass ech do net dobäi sinn, da muss ech ebe bis e Sonndeg waarden.

Extrait Ben Gastauer



De ganze Reportage iwwert de Ben Gastauer gesitt der den Owend am Journal op der Tëlee.