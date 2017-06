Ee vun de Favoritten ass de Bob Jungels, dee probéiert säin Titel ze verdeedegen. Un den Depart ginn och de Jempy Drucker, de Ben Gastauer an den Alex Kirsch. Allerdéngs eréischt méi spéit am Owend, wann et hoffentlech e bëssen ofgekillt huet. Den Alex Kirsch geet um 20.50 Auer un de Start an de Bob Jungels als leschten um 20.54 Auer. De Circuit fir d'Elite geet iwwer 18 Kilometer laanscht d'Musel.

De Ben Gastauer ass souguer richteg motivéiert, well hie kuerz virun der Participatioun vum Tour de France steet. De Schëfflenger vun AG2R wier deemno den eenzegen Lëtzebuerger bei der Grande Boucle. Eng Decisioun fält spéitstens e Sonndeg nom Stroosse Championnat.



Zanter dem Giro d'Italia ass de Ben Gastauer keng Course méi gefuer, war awer viru Kuerzem nach an ee Stage. Hien huet deemno just op den Tour de France hin trainéiert an do war et wichteg, Kilometeren an de Bierger ze maachen. Elo gëllt et fir d'éischt bei dësem Championnat ze weisen, dass d'Form do ass.

De Ben Gastauer



D'Elite geet den Owend eréischt kuerz virun 21 Auer un den Depart zu Remerschen.

Am Asaz sinn och d'Dammen, mat ënnert anerem der Titelverdeedegerin Christine Majerus. E Samschdeg an e Sonndeg stinn dann d'Stroossecourssen um Programm. D'Elite e Sonndeg de Mëtteg vu 14 Auer un, allerdéngs ouni de Jempy Drucker, dee just um Mëttwoch beim Zäitfuere matfiert. E Sonndeg ass hien am Ausland op enger Hochzäit.