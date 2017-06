Um Samschdeg ass et d'Suite vun de nationale Meeschterschaften am Cyclissem. Bei de Minimes, Cadets, Débutants an de Masters ginn Titele verdeelt.

De Podium vun de Cadets Meedercher a Jongen. © Tom Flammang / RTL Télé Lëtzebuerg

De Podium vun de Minimes Jongen. © Tom Flammang / RTL Télé Lëtzebuerg

An der Course vun de Minimes gouf et zu Remerschen ee Succès fir de Jonathan Kalweit, virum Noa Berton an dem Fynn Ury.

Bei de Minimes Meedercher war d'Noa Langer dat séierst virum Ana Marinho.



De Podium vun de Minimes Meedercher. © Tom Flammang / RTL Télé Lëtzebuerg

Bei de Cadets geet den Titel un de Charel Dax. Um Podium stoungen och nach den Alexandew Kess an de Max Gilles.