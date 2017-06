© Jana Peters

Um Enn hat d'Christine Majerus eng däitlech Avance vu ronn 5 Minutten. D'Chantale Hoffmann war aus familiäre Grënn net mat um Depart, soudatt och déi zweet Plaz relativ kloer un d'Elise Maes gaangen ass.Op deene 77 km ronderëm Rëmerschen hat am Ufank d'Elise Maes den Tempo diktéiert, ma zwou Ronne viru Schluss huet d'Christine Majerus dunn awer nach eemol en Zant zougeluecht an dem Elise Maes keng Chance méi gelooss. No der Victoire am Contre-la-montre war et deemno alt nees e perfekten Optrëtt bei den nationale Meeschterschafte vun dësem Joer fir d'Christine Majerus.Bei den Dammen-war den Titel fir d'Claire Faber.