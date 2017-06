Den 1. Juli fänkt zu Düsseldorf den Tour de France un. No 21. Etappen an 3.540 Kilometer kënnt d'Grande Boucle den 23. Juli zu Paräis un.

© pressphoto (Archiv)

Dës Foto hat d'Equipe AG2R um Méindeg de Mëtteg getwittert, dunn awer nees erofgeholl ...

D'Lëtzebuerger Supporter kënne sech elo also freeën, dass mam Ben Gastauer och ee Lëtzebuerger mat um Depart ass. Fir de Coureur vu Schëffleng ass den Tour de France den zweete groussen Tour dëst Joer. Hie war och am Giro d'Italia mat dobäi.Dëst Joer mécht jo den Tour de France och nees en Tëschestopp zu Lëtzebuerg. Méindes, den 3. Juli geet déi 3. Etapp queesch duerch d'Land. Dënschdes ass dann den Depart zu Munneref an der Heemecht vum Frank an Andy Schleck.Jan BakelantsRomain BardetAxel DomontMathias FrankBen GastauerCyril GautierPierre LatourOlivier NaesenAlexis Villermoz