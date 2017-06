© Rich Simon

De Lex Delles



En Dënschdeg, 4. Juli ass zu Munneref den Depart vun der 4. Etapp vum Tour de France.E Méindeg de Moie gouf op enger Pressekonferenz de Programm virgestallt. Schonns vum nächste Samschdeg u ginn et verschidde Festivitéiten an der Thermal-Stad.Fir de Buergermeeschter vu Munneref, de Lex Delles, ass et wichteg, dass déi ganz Gemeng sech mam Depart vun der "Tour de France"-Etapp identifizéiert. Hien huet och ënnerstrach, dass et ouni déi vill Benevollen net méiglech wier, fir esou een Evenement op d'Been ze stellen.

De Budget vum Depart vun der Etapp beleeft sech am Ganzen op 270.000 Euro.