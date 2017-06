De Sports- an den Tourismusministère hunn um Dënschdeg zu Wolz bekannt ginn, wat ee sech alles fir de Mega-Event afale gelooss huet.

Tour de France: Visuell flott Punkten am ganze Land (27.06.2017) Fir den Passage vum Tour de France duerch de Grand-Duché gouf sech vill afale gelooss. 70 Joer nom éischte Passage vum Tour de France duerch eist Land gëtt an den 20 Gemengen, wou d'Coureuren duerchfueren nach alles fäerdeg opgeriicht.

198 Cyclisten, dorënner 1 Lëtzebuerger, ginn e Samschden zu Düsseldorf un den Depart vum Tour de France. 3.540 Kilometer leie virun hinnen a genee 127 dovunner wäerten duerch Lëtzebuerg féieren. En Dënschdeg hu Sports- an Tourismusministère bekannt ginn, wat de Grand Duché sech alles afale gelooss huet, fir dëse Mega-Event, dee vu Millioune vu Leit via Tëlee an Internet suivéiert gëtt.