E puer Deeg virum Optakt vum Tour de France gëtt et en éischte Fall vun Dopping. Betraff ass déi amerikanesch Equipe Trek-Segafredo ronderëm den däitsche Profi John Degenkolb, fir déi och de Lëtzebuerger Laurent Didier fiert.Wéi et heescht, wier den 32 Joer ale Portugis, Andre Cardoso positiv op d'Blutt-Doppingmëttel EPO getest ginn. Hie gouf direkt suspendéiert an duerch den Haimar Zubeldia ersat, fir deen et de 16. Tour de France ass.Nieft dem John Degenkolb geet fir Trek-Segarfredo e Samschdeg och den zweefachen Tour-de-France-Gewënner Alberto Contador un den Depart.De Laurent Didier ass bei der Grande Boucle net dobäi.Eenzege Lëtzebuerger, deen e Samschdeg dobäi ass, wann den Tour de Trance zu Düsseldorf un de Start geet, ass de Ben Gastauer vun AG2R.