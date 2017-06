© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

Genau 127 Kilometer ass den Tour de France den 3. a 4. Juli um Terrain vum Grand-Duché ënnerwee. Do ginn et vill Méiglechkeeten, fir sech d'Profien, wéi e Quintana, Froome oder Nibali, ukucken oder den eenzege Lëtzebuerger am Feld, de Ben Gastauer, unzefeieren.Op eiser Kaart gesitt Dir genau, wéini et programméiert ass, datt d'Caravanne oder d'Coureuren op den eenzelne Plazen am Land laanscht fueren.

Et gëllt awer och fir d'Automobilisten opzepassen an d'Streck vum Tour de France z'ëmfueren. Während der Course ass dës net fir de Verkéier op.