De Passage vum Tour de France duerch Lëtzebuerg den 3. an 4. Juli 2017 gëtt begleet vun enger grousser Unzuel un Helikopteren an Fligeren.

Si erlaben eng Iwwerwaachung an eng Iwwerdroung per Video a Radio vun der Course. Fir dëse Loftverkéier an och d’Coureuren an d’Spectateuren um Buedem ze schützen, si sämtlech Fluchaktivitéiten ronderëm d’Streck während dësen zwee Deeg verbueden. Dëst Fluchverbuet gëllt fir sämtlech Fluchmaschinnen, Drone mat abegraff. Speziell Ausnamen ginn nëmme fir Fluchaktivitéite fir den Tour de France accordéiert.

Dëst Fluchverbuet ass op e Minimum beschränkt:

Als éischt gëllt dëst Fluchverbuet vum Buedem bis op eng Héicht vun 3.500 feet (+-1,07 km).