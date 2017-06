X

Changement d'objectif de dernière minute pour @estecharu ! / Last minute goal change for Chaves! #TDF2017 pic.twitter.com/Czf8kMOlUo — Le Tour de France (@LeTour) June 29, 2017

Mam Ben Gastauer ass jo och ee Lëtzebuerger mat dobäi. Hie geet e Samschdeg zu Düsseldorf mam Dossard mat der Nummer 15 un den Depart. Op der éischter Etapp waart e Contre-la-montre iwwer 14 Kilometer op d'Coureuren.Als lescht Equipe ass d'Team Sky mam Titelverdeedeger Chris Froome presentéiert ginn. De Brit geet e Samschdeg mam Dossard 1 un den Depart vun der Grande Boucle.Bei der Team-Presentatioun en Donneschdeg den Owend waren och de Sportminister Romain Schneider an de fréiere Coureur Frank Schleck present. De Schleck huet ënnert anerem 2006 d'Etapp mat Arrivée uewen op der Alpe d'Huez gewonnen, 2009 gouf et e Succès um Grand Bornand an 2010 war et déi 3. Plaz am Generalklassement.