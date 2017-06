Sport: Am meeschte gelies

© afp

An engem Communiqué vu Sky gouf de Froome zitéiert, datt et fir hien eng einfach Decisioun gewiescht wär. Zanter 2010 fiert den 32 Joer ale Froome fir déi britesch Equipe an huet bis elo 3 Mol den Tour de France gewonnen.