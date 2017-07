© Robert Straus

De Grond fir d'Spär vum Matija Kvasina sinn zwee positiv Doppingtester, während der Flèche du Sud.De Coureur vun der Equipe Felbermayr - Simplon Wels gouf de 26. Mee no der Kinneksetapp zu Buerschent an den 28. Mee no der Schlussetapp zu Esch positiv getest. An de Prouwe gouf d'Mëttel Molidustat nogewisen.De Matija Kvasina ass elo emol provisoresch vun der UCI gespaart ginn. Op de Coureur effektiv gedoppt huet, muss sech elo nach erausstellen.D'Equipe vum Kvasina hat dëst Joer d'Flèche du Sud dominéiert. Nieft der Victoire vum Kroat goung och nach déi 3. an déi 6. Plaz am Generalklassement un d'Equipe.