X

E Samschdeg goung et iwwer 187 km vun Dole op Station des Rousses erop. Et stoungen eng Sprint- an dräi Biergwertungen um Programm. Déi 8. Etapp war also manner fir Sprinter. De Liliane Calmejane hat schonn sou gutt wéi de séchere Gewënner ausgesinn, mee hien krut 5 km virun der Arrivée Krämp an Been. Hien huet sech awer duerchgebass an d'Victoire um Enn net méi huelen gelooss.VIDEOResumé vun der EtappRADIO Resumé

Klassement vun der 8. Etapp

Aktuell läit eis nach kee Klassement vir

Generalklassement no der 8. Etapp

Aktuell läit eis nach kee Klassement vir