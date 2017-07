© Archiv pressphoto

Virum Depart vun der leschter Etapp war den Tom Wirtgen am General als 6. klasséiert an hat domat ee gutt Resultat en vue. Ma op der leschter Etapp ass de Lëtzebuerger gefall, doropshi war him dronken an huet d'Course opginn.Op dëser leschter Etapp kënnt de Jan Petelin op déi 10. Plaz als beschte Lëtzebuerger. Am General ass nom Abandon vum Tom Wirtgen, de Michel Ries de beschte Lëtzebuerger. Hie kënnt op déi 50. Plaz am General.Beim Mountain Bike World Cup XCO zu Lenzerheide ass d'Fabienne Schaus an der Dammecourse dat 54. ginn. De Luc Weis gëtt bei der U23 direkt e puer mol iwwerronnt.