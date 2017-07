Zu Brouch gëtt um Sonndeg d'Championnat am Mountainbike gefuer.

Bei de Minimes geet den Titel un de Noa Berton vun Dippech. Um Podium stoungen nach de Jonathan Kalweit an de Fynn Ury vum CT Atertdaul.Bei de Cadets konnt sech de Mill Morang vun Dippech duerchsetzen. D'Éireplaze waren hei fir den Alexandre Kess vu Kayl an den Nik Gremling vun Dippech. Bei de Cadets-Meedercher huet sech d'Liv Wenzel vum CT Atertdaul behaapt.De Mik Esser huet sech bei den Débutants de Rouss-Wäiss-Bloe-Maillot geséchert. Sëlwer a Bronz ware fir de Mats Wenzel vum CT Atertdaul an de Rafael Pereira Marques vun Téiteng.