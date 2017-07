De Ken Conter hei un zweeter Positioun am Maillot vun der Lëtzebuerger Nationalequipe. © pressphoto

De Ken Conter ass op der leschter Etapp den 8. ginn als beschte Lëtzebuerger an och am General ass hien dee beschte Lëtzebuerger. Hei kënnt hie mat nëmme 5 Sekonne Retard op de 4. op déi 7. Plaz. 2 Minutten an 3 Sekonnen huet hien no der 3. a leschter Etapp op de Gewënner.De Misch Leyder gëtt am Schlussklassement de 17. op 2 Minutten an 59 Sekonnen. 22. gëtt den Arthur Kluckers mat engem Retard vu ronn 3 an hallwer Minutt. De Cédric Ries kënnt op déi 29. Plaz mat engem Retard vu 4 Minutten an 12 Sekonnen. De Gilles Kirsch gëtt den 80. op iwwer 17 Minutten.Gewonne gëtt d'Course vum Éisträicher Florian Kierner virum Thymen Arensman aus Holland an dem Tobias Bayer aus Éisträich.