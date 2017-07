© pressphoto.rtl.lu

Am Cyclissem däerfen d'Transferten eréischt den 1. August offiziell annoncéiert ginn. An de leschten Deeg ass vill driwwer spekuléiert ginn, wou de Jempy Drucker d'nächst Saison wäert fueren, bei senger aktueller Formatioun BMC, bei AG2R-La Mondiale, oder awer nach bei enger anerer. De Franky Hippert huet beim 30 Joer ale Lëtzebuerger Vëlosprofi nogefrot.





Zukunft vum Jempy Drucker / Reportage Franky Hippert



De Jempy Drucker ass sech bewosst, datt et en Thema ass, hie kann awer zu dësem Ablack nach net vill verroden, well d'Reglementer vun der Internationaler Vëlosfederatioun dat verbidden.

Sou wéi de Jempy Drucker et sot, ass et 2018 dann entweder AG2R-La Mondiale, wou deen anere Lëtzebuerger Ben Gastauer jo och ënnert Kontrakt ass, oder eben seng aktuell Formatioun, eng vun deenen beschten op der Welt mat och den Olympiagewënner Greg van Avermat aus der Belsch. Ma nieft deenen zwou Ecurien gouf et nach Interessi vun anere Säiten.



Ma awer bleift d'Fro bestoen, BMC oder AG2R-La Mondiale, d'Äntwert gëtt et fréistens den 1. August. Wann de Lëtzebuerger Profi no 3 Saisonen bei BMC géif fortgoen, hätt dat awer näischt domat ze dinn, datt den Van Avermaet sech beim Tour de Luxembourg alles anescht, wéi en Equipier model beholl hat, esou de Jempy Drucker.