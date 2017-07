© Tour de Wallonie/Twitter

VOO Tour de Wallonie - Etape 3 - 24 juillet - Arlon – Houffalize - 182,7 km.

Tous les détails > https://t.co/tIj2LNJYb4 pic.twitter.com/3lP58voUr8 — TourdeWallonie (@TourdeWallonie) 23. Juli 2017

Le groupe de tête dans la Côte de Givroulle GPM 2 - Km 120 pic.twitter.com/4pBRhSAEyE — TourdeWallonie (@TourdeWallonie) 24. Juli 2017

Déi drëtt Etapp vun Arel Richtung Houffalize war vum Schwieregkeetsgrad elo net immens schwéier, ofgesi vun der Schlussmontée. Am Laf vun der Etapp ass et ëmmer nees erop an erof gaangen, esou dass Fuerer duerchaus konnten un hir Grenze kommen.Den Alex Kirsch, fir deen dësen Tour de Wallonie bis elo net esou gutt gelaf war, konnt um Méindeg iwwerzeegen. De jonke Lëtzebuerger war déi ganz Etapp am Spëtzegrupp, deen dës 3. Etapp markéiert huet.Um Enn war aus dësem Spëtzegrupp nëmme méi de Gougeard an de Kirsch iwwereg. 10 Kilometer virun der Arrivée haten déi zwee Coureuren nach 55 Sekonnen Avance.1,5 Kilometer méi spéit konnt de Gougeard de Lëtzebuerger ofhänken. De Fransous war elo eleng ënnerwee Richtung Arrivée. Mä och fir de Gougeard sollt et net duergoen, dat well am Peloton d'Equipe BMC mam Jempy Drucker d'Tempo fir de Leader Teuns gemaach huet, dee sech an der Schlussmontée ofsetze konnt an en solitaire d'Etapp gewanne konnt an domat säi Virsprong am General weider ausgebaut huet. Zweete gouf de Quentin Pacher an Drëtten de Christian Eiking.Duerch dësen Exploit vum Teuns uewen op der Mur de Saint-Roch, konnt de Belsch seng éischt Profivictoire realiséieren.De Kirsch gëtt den 62. op 4 Minutte 14. De Jempy Drucker fiert als 68. 4 Minutten 39 nom Gewënner iwwert de wäisse Stréch.Am Generale ass dem Drucker den 88. op 18 Minutten 20 an de Kirsch den 104. op 23 Minutten.

Resultat vun der 3. Etapp:

1 TEUNS Dylan BMC Racing Team 4H25'30" 2 PACHER Quentin Delko-Marseille Provence-KTM + 9" 3 EIKING Odd Christian FDJ m.t 4 VANENDERT Jelle Lotto Soudal + 14" 5 LOBATO DEL VALLE Juan Jose Team LottoNL - Jumbo + 18" 6 LIGTHART Pim Team Roompot Oranje Peloton + 20" 7 VAN DER SANDE Tosh Lotto Soudal + 21" 8 KREDER Michel Team Roompot Oranje Peloton + 24" 9 SPRENGERS Thomas Topsport Vlaanderen - Baloise m.t 10 LIETAER Eliot Topsport Vlaanderen - Baloise m.t

General no der 3. Etapp: