Laang gouf d'etapp vun engem Spëtzegrupp dominéiert, deen eréischt kuerz virun der Arrivée ageholl gouf, esou dass et zu engem Massesprint komm ass.De Lëtzebuerger konnt sech am Sprint duerchsetzen an domat seng 4. Victoire fir dës Saison realiséieren. Dat virum Adam Blythe an dem Jonas van Genechten.Am General bleift den Teamkolleg vum Jempy Drucker, den Dylan Teuns am giele Maillot mat 32 Sekonne Virsprong op den Tosh van der Sande.