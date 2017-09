X

Vuelta/Reportage Tom Flammang



Contador wënnt um Angliru, Froome viru Schlussvictoire (09.09.2017) Um Samschdeg war déi zweetlescht Etapp vun der Vuelta an dat dierft wuel déi schwéierst vun en all gewiescht sinn.

La Cobertoria superado ya.

First climb of the day ✅#LV2017 pic.twitter.com/AYxdEYwOdg — La Vuelta (@lavuelta) 9. September 2017

D'Etapp ass iwwer 117,5 Kilometer vu Corvera de Asturias op de berüchtegten Alto de l'Angliru gaangen. Um Programm stoungen zwou schwéier Montéeë vun der éischter Kategorie um Programm, ier et an d'Schlussmontée, den Alto de l'Angliru gaangen ass. De Angliru zielt zu de schwéierste Montéeën a ganz Europa, mat Steigunge vun iwwer 20% ass den Angliru immens usprochsvoll.De Peloton ass direkt een héicht Tempo gefuer, esou dass et schwéier war sech ofzesetzen. No ronn 32 Kilometer hat ee Grupp mam Julian Alaphilippe, Enric Mas (Quick-Step Floors), Nicolas Roche (BMC), Adam Yates, Simon Yates (Orica-Scott), Nelson Oliveira, Marc Soler (Movistar), Soren Kragh Andersen (Team Sunweb), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), Rui Costa, Jan Polanc (UAE Team Emirates), Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal), Tobias Ludvigsson (FDJ), Igor Antón (Dimension Data), Lluis Mas, Jaime Roson (Caja Rural-Seguros RGA) a Stefan Denifl (Aqua Blue Sport) ee Virsprong vu knapp enger Minutt op de Peloton.Am Peloton hunn d'Equippen Astana an Trek-Segafredo dofir gesuergt, dass de Virsprong vum Spëtzegrupp net ze grouss ginn ass. Ewéi de Spëtzegrupp iwwer den éischte Sommet gaangen ass, waren nach 11 Coureuren uewen um Sommet beieneen. Dëst waren de Marc Soler (Movistar), Enric Mas (Quick Step), Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), Jan Polanc (UAE Team Emirates), Stefan Denifl (Aqua Blue Sport), Adam and Simon Yates (Orica-Scott) Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal), Jaime Roson (Caja Rural-Seguros RGA) an de Soren Kragh Andersen (Team Sunweb). De Marczynski, dee schonns zwou Etappe wanne konnt, war deen éischten uewen um Alto de la Cobertoria.Den Zakarin, den Aru, den de la Cruz an de Miguel Angel Lopez hate grouss Problemer a konnten tëschenzäitlech distanzéiert ginn.Am zweete Bierg huet am Spëtzegrupp de Marc Soler ëmmer erëm fir Attacke gesuergt. Kuerz virum Sommet konnt hie sech och liicht ofsetzen, ma de Coureur vun der Equipe Movistar ass an der Descente gefall an ass esou zeréckgefall.Och am Peloton ass den Nibali an dëser Descente gefall. Och den David de la Cruz hat sech higeluecht. Den Nibali konnt awer séier nees mat engem Teamkolleg an de Peloton erafueren. De Contador war awer besser ënnerwee an der Descente a konnt sech zesumme mam Pantano ofsetzen.Mat ronn 40 Sekonne Virsprong ass de Contador an den Angliru eragefuer. Vir un der Spëtzt war de Marczynski eleng ënnerwee.Ma de Contador sollt zesumme mam Verfolgergrupp und de Marczynski erufueren. Kuerz dono konnt kee méi dem Spuenier säin Tempo matgoen, esou dass hien elo eleng ënnerwee war. 4 Kilometer virun der Arrivée hat de Spunier eng Avance vun enger Minutt a 15 Sekonnen op de Peloton.De Vincenzo Nibali, den Zweeten am General huet ronn 2,5 Kilometer viru Schluss de Grupp mat de Favoritte missen zéieloossen. De Moment huet de Poels fir de Froome d'Tempo ugezunn a kee konnt mat den zwee Coureure vu Sky méi mathalen. Dobäi koum, dass den Zakarin de Kelderman liicht distanzéiere konnt an esou dem Podium erëm méi nokoum.Elo war et och nees geféierlech gi fir de Contador, dat well de Froome ëmmer méi no koum. Op der Flamme Rouge hat de Spuenier nëmme méi 25 Sekonne Virsprong. Et sollt awer duergoen fir den "El Pistolero", deen domat seng éischt Course an dësem Joer a seng lescht a senger Karriär gewënnt. Dëst war och déi éischt spuenesch Victoire bei dëser Editioun vun der Vuelta. Um Enn verpasst de Contador de Podium ëm 20 Sekonnen.De Chris Froome ka sech um Sonndeg zu Madrid an d'Geschichtsbicher androen, dat mat dem Doublé Tour a Vuelta an enger Saison. Dee leschte coureur, dem dëst Meeschterwierk gegléckt war ass de Bernard Hinault, deen dëst am Joer 1978 gepackt hat.

Klassement vun der 20. Etapp

1 CONTADOR Alberto TREK - SEGAFREDO 3h 31' 33'' 2 POELS Wouter TEAM SKY + 00' 17'' 3 FROOME Christopher TEAM SKY + 00' 17'' 4 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA + 00' 35'' 5 PELLIZOTTI Franco BAHRAIN - MERIDA + 00' 51'' 6 NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA + 00' 51'' 7 KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL + 00' 51'' 8 KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB + 01' 11'' 9 BARDET Romain AG2R LA MONDIALE + 01' 25'' 10 WOODS Michael CANNONDALE DRAPAC + 01' 36''

Generalklassement no der 20. Etapp

1 FROOME Christopher TEAM SKY 79h 23' 37'' 2 NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA + 02' 15'' 3 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA + 02' 51'' 4 CONTADOR Alberto TREK - SEGAFREDO + 03' 11'' 5 KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB + 03' 15'' 6 POELS Wouter TEAM SKY + 06' 45'' 7 WOODS Michael CANNONDALE DRAPAC + 07' 56'' 8 LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM + 08' 59'' 9 KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL + 11' 04'' 10 VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM + 15' 36''