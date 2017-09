© twitter/LottoBelgiumTour

An der Ufanksphas vun der Etapp war d'Tempo am Peloton immens héich, esou dass et schwéier war sech ofzesetzen. No der éischter Zwëschewäertung konnte sech dunn awer dräi Dammen ofsetzen. D'Kaat Hannes, Trine Schmidt an d'Lenny Druyts konnt sech séier eng Avance vu 40 Sekonnen erausfueren.De Peloton ass duerch Tempoverschäerfungen ëmmer nees ausernee gefall. 11 Cyclistinne konnte sech vum Peloton ofsetzen an zum Spëtzegrupp opschléissen, dat ronn 20 bis 30 Kilometer virun der Arrivée, mat dobäi och déi Séierst vum Dënschdeg.13 Cyclistinne waren un der Spëtzt a sollten och bis op d'Arrivée net méi ageholl ginn. Um Enn waren et déi nämmlecht dräi Dammen um Podium ewéi gëschter, mat just engem Ënnerscheed an zwar hunn d'Marianne Vos an d'Jolien D'hoore d'Plaze getosch. D'Marianne Vos aus Holland war déi Kéier dat Séierst. D'Jolien D'hoore koum op déi zweet Plaz. De Podium gouf nees komplettéiert vum Coryn Rivera.D'Vos ass elo och nei Leaderin am General.