Armée wënnt Etapp, Froome baut Féierung aus (07.09.2017) No der ganz haarder Schlussphas um Mëttwoch, goung et um Donneschdeg op der 18. Etapp iwwer 169 Kilometer vu Suances op Santo Toribio de Liebana

Más de 12 minutos para los escapados.

12 minutes for the breakaway.#LV2017 pic.twitter.com/WuROxqW3np — La Vuelta (@lavuelta) 7. September 2017

D'Etapp vum Donneschdeg huet um Pabeier net esou schwiereg ausgesinn, ma dës Etapp war net ze ënnerschätzen. Um Programm stoungen zwou Koppe vun der 3. Kategorie, ier et an de Collada de la Hoz gaangen ass, ee Bierg vun der 2. Kategorie, deen dem Froome schonns eng Kéier zum Verhängnes gi war. Bei der Vuelta 2012 huet de Contador op enger ähnlecher Etapp a genau dem Bierg attackéiert, deemools huet de Froome 4 Minutten an 58 Sekonnen op de Spuenier verluer an de Contador huet sech op där Etapp d'Schlussvictoire geséchert. Dëse Col huet 6% am Schnëtt iwwer ronn 7 Kilometer. Um Enn steet dann elo dëst Joer nach eng Kéier eng Schlussmontée vun der drëtter Kategorie um Programm.Déi éischt 58 Kilometer vun der Etapp sollt kee Coureur sech kënnen ofsetzen, dat wéinst dem héijen Tempo am Peloton. Och de Bob Jungels hat et probéiert, mee och de Lëtzebuerger hu si net fuere gelooss. De Jungels konnt sech ronn 20 Sekonne Virsprong erausfueren, mee op laang Dauer konnt hie sech net un der Spëtzt halen.No ronn 58 Kilometer konnt sech dunn ee Grupp vun 20 Coureuren ofsetzen. Nees eng Kéier dobäi de Matteo Trentin, dee sech säi grénge Maillot wuel zeréckhuele wollt. Hie gouf begleet vum Julian Alaphilippe (Quick Step), Alessandro De Marchi (BMC), Magnus Cort Nielsen (Orica-Scott), Nelson Oliveira, Marc Soler (Movistar), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Clément Chevrier, Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale), Toms Skujins (Cannondale-Drapac), Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo), Matej Mohoric (UAE Team Emirates), Alexey Lutsenko, deen um Donneschdeg Gebuertsdag gefeiert huet (Astana), Sander Armée (Lotto-Soudal), Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), Jérémy Maison, Anthony Roux (FDJ), Stéphane Rossetto (Cofidis), Sergio Pardilla (Caja Rural-Seguros RGA) a vum Aldemar Reyes (Manzana-Postobón).Dëst war ee ganz staarke Spëtzegrupp, dat well 8 Leit mat dobäi waren, déi schonns op d'mannst eng Etapp beim Tour konnte gewannen. De Julian Alaphilippe konnt bei dëser Editioun eng Etapp wannen, de Matteo Trentin konnt dëst Joer schonns 3 Etappe gewannen. Den de Marchi konnt 2 Etappe gewannen, eng am Joer 2014 an eng 2015. De Magnus Cort Nielsen konnt bei der leschter Editioun zwou Etappe gewannen. Den Alexis Gougeard konnt 2015 eng Etapp fir sech entscheeden. De Mohoric an de Lutsenko konnten alle béid dëst Joer eng Etapp en solitaire wannen an den Anthony Roux huet am Joer 2009 1 Etapp gewonnen.Dëse Grupp huet seng Stäerkt nach eng Kéier ënnerstrach, well no ronn zwou Stonne fueren hate si iwwer 12 Minutte Virsprong, de gréisste Virsprong dee bei dëser Editioun vun der Vuelta konnt enregistréiert ginn. Ewéi de Virsprong 60 Kilometer virun der Arrivée nach ëmmer op iwwer 12 Minutte stoung, war kloer, dass de Gewënner géing aus dësem Grupp kommen.Am zweete Bierg vum Dag huet de Fabio Aru attackéiert a konnt sech ofsetzen. Den Alberto Contador hat d'Attack gekontert, huet den Italiener dunn awer eleng fuere gelooss.Iwwerdeems konnten de Bob Jungels an den Esteban Chaves d'Tempo am Peloton net méi matgoen an hu misse lassloossen. No der Descente hat den Aru ronn eng Minutt Avance op de Peloton. Un der Spëtzt konnten de Gougeard an den Armée sech liicht ofsetzen.Am Collada de la Hoz, dem Bierg vun der zweeter Kategorie, gouf et weider Attacken. Den de la Cruz, de Lopez an de Contador hunn et probéiert, mee de Froome a seng Equipe konnten d'Attacken neutraliséieren. Un der Spëtzt waren se mëttlerweil och nees zu 5, de Soler, den Alaphilippe, an de Lutsenko konnten opschléissen.Allerdéngs sollte sech den Armée an de Lutsenko 4 Kilometer virun der Arrivée eleng op de Wee maachen. An der Schlussmontée konnt den Armée sech ofsetzen an domat d'Etapp virum Gebuertsdagskand Lutsenko gewannen.De Fabio Aru koum mat 12 Sekonne Virsprong op de Froome op d'Arrivée. Direkt hannendru koumen de Contador, de Froome an de Woods, den Nibali verléiert Zäit.

Klassement vun der 18. Etapp

1 ARMEE Sander LOTTO SOUDAL 4h 09' 39'' 2 LUTSENKO Alexey ASTANA PRO TEAM + 00' 31'' 3 VISCONTI Giovanni BAHRAIN - MERIDA + 00' 46'' 4 GOUGEARD Alexis AG2R LA MONDIALE + 01' 02'' 5 ROJAS José Joaquin MOVISTAR TEAM + 01' 06'' 6 DE MARCHI Alessandro BMC RACING TEAM + 01' 19'' 7 TRENTIN Matteo QUICK - STEP FLOORS + 01' 21'' 8 PARDILLA Sergio CAJA RURAL + 01' 21'' 9 TOLHOEK Antwan TEAM LOTTO NL + 01' 38'' 10 ROUX Anthony FDJ + 01' 42'' 11 KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE + 01' 57'' 12 REYES Aldemar MANZANA POSTOBON TEAM + 02' 02'' 13 ALAPHILIPPE Julian QUICK - STEP FLOORS + 02' 20'' 14 MOHORIC Matej UAE TEAM EMIRATES + 02' 49'' 15 ROSSETTO Stéphane COFIDIS + 03' 26'' 16 SOLER GIMENEZ Marc MOVISTAR TEAM + 03' 41'' 17 SKUJINS TOMS CANNONDALE DRAPAC + 03' 57'' 18 MAISON Jérémy FDJ + 04' 14'' 19 CHEVRIER Clément AG2R LA MONDIALE + 09' 31'' 20 ARU Fabio ASTANA PRO TEAM + 09' 56'' 21 CONTADOR Alberto TREK - SEGAFREDO + 10' 08'' 22 WOODS Michael CANNONDALE DRAPAC + 10' 08'' 23 FROOME Christopher TEAM SKY + 10' 08'' 24 KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB + 10' 12'' 25 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA + 10' 12'' 26 POELS Wouter TEAM SKY + 10' 15'' 27 KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL + 10' 21'' 28 NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA + 10' 29'' 29 DE LA CRUZ David QUICK - STEP + 10' 29'' 30 MEINTJES Louis UAE TEAM EMIRATES + 10' 37''

Generalklassement no der 18. Etapp

1 FROOME Christopher TEAM SKY 72h 03' 50'' 2 NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA + 01' 37'' 3 KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB + 02' 17'' 4 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA + 02' 29'' 5 CONTADOR Alberto TREK - SEGAFREDO + 03' 34'' 6 LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM + 05' 16'' 7 WOODS Michael CANNONDALE DRAPAC + 06' 33'' 8 ARU Fabio ASTANA PRO TEAM + 06' 33'' 9 POELS Wouter TEAM SKY + 06' 47'' 10 KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL + 10' 26''