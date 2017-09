© twitter/LottoBelgiumTour

Drëtten Dag beim Tour duerch d'Belsch bei den Dammen a schonn nees déi nämmlecht dräi Dammen um Podium. D'Coryn Rivera gëtt déi drëtte Kéier dat Drëtt. Zweet Victoire fir Jolien D'hoore an nees zweet Plaz fir d'Marianne Vos. Domat tausche si nees d'Plazen um Podium an och am General.Do ass D'hoore elo erëm vir, dat awer zäitgläich mam Vos. D'Rivera ass dat Drëtt op 16 Sekonnen.D'Chantal Hoffmann gëtt op der Etapp dat 79. op 24 Sekonnen. Am General ass d'Lëtzebuergerin op der 69. Plaz op 2 Minutten an 22 Sekonnen.