De Gendt wënnt aus Echappée eraus, Jungels gëtt de 6. (08.09.2017) D'Favoritte sinn all zesummen an d'Zil komm. Am General féiert weider de Chris Froome. Am General ass De Bob Jungels elo den 39. op iwwer eng Stonn.

Llega @ivan_cortina al comienzo del puerto de San Martín de Huerces.

+ 1⃣:0⃣0⃣ escapados

+1⃣4⃣:2⃣5⃣ pelotón#LV2017 pic.twitter.com/LuecYHvgbl — La Vuelta (@lavuelta) 8. September 2017

El último kilómetro en Gijón ha sido muy emocionante. Sprint final incluido. #LV2017 ofrecido por @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/idlJDeqbfF — La Vuelta (@lavuelta) 8. September 2017

E Freideg stounge véier Bierger um Programm, dräi vun der 3. Kategorie a relativ fréi op der Etapp ee Bierg vun der éischter Kategorie, den Alto de la Colladona. Dës Montée ass 7 Kilometer laang mat enger duerchschnëttlecher Steigung vu 6,8%.Nodeems de Bob Jungels et direkt e puer mol probéiert hat bei dëser Vuelta, huet de Lëtzebuerger et och nees um Freideg probéiert. An dat mat Erfolleg, zesumme mat 18 anere Coureure konnt hien dem Peloton dervu fueren. De Spëtzegrupp mat och dem Edward Theuns, Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo), Matteo Trentin (Quick Step), Nicolas Roche (BMC), Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Julien Duval (AG2R-La Mondiale), Davide Villella (Cannondale-Drapac), Floris De Tier, Juanjo Lobato (LottoNL-Jumbo), Rui Costa, Matej Mohoric (UAE Team Emirates), Laurens De Vreese (Astana), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida), Dani Navarro, Kenneth Vanbilsen (Cofidis), David Arroyo (Caja Rural-Seguros RGA) a Juan Felipe Osorio (Manzana-Postobon) hat no 16 Kilometer schonns eng Avance vun enger Minutt erausgefuer.Ee Grupp mat 9 Coureuren huet sech op d'Verfolgung vun der Echappé gemaach. An dësem Grupp waren de Christopher Juul-Jensen, Carlos Verona (Orica-Scott), Antonio Pedrero, Jose Joaquin Rojas (Movistar Team), Romain Bardet, Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale), Simon Clarke (Cannondale-Drapac), Antwan Tolhoek a Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo).Uewen um Sommet vum éischte Bierg konnt de Villella sech 10 Punkte fir d'Biergwäertung sécheren. Zu dësem Zäitpunkt waren d'Verfolger nach annerhallef Minutt hannendrun. Am zweete Col huet de Villella attackéiert a konnt sech dovu maachen. Iwwerdeems war een aus dem Spëtzegrupp zeréckgefall an de Verfolgergrupp konnt opschléissen. De Villella konnt awer nees ageholl ginn, esou dass 27 Coureuren un der Spëtzt ware mat ronn 15 Minutte Virsprong. D'Equipe Sky ass et am Peloton ganz lues ugaangen.Dëse Virsprong konnt nach bis op 18 Minutten uwuesse bis d'Equipe Astana ronn 45 Kilometer virun der Arrivée d'Kontroll iwwerholl huet.Den 21 Joer ale Garcia Cortina huet aus dem Spëtzegrupp eraus attackéiert a konnt sech ee Virsprong vu ronn 1 Minutt erausfueren op seng eemoleg Begleeder. De Spuenier gouf zu Gijon, wou d'Etapp op Enn gaangen ass, gebuer.Ewéi et ab de leschte Bierg vum Dag gaangen ass, ee vun der drëtter Kategorie, deen awer relativ schwéier war, huet am Verfolgergrupp de Bob Jungels sech un d'Spëtzt gesat, konnt uschléissend Attacken awer net konteren. Am Peloton goufen et an dëser leschter Montée och Attacken. Ewéi all déi lescht Deeg huet op een Neits de Contador attackéiert an hat uewen um Sommet ronn 40 Sekonnen Avance.De Romain Bardet konnt kuerz nom Sommet un de Spuenier erufueren. Och de Roche an den da Costa konnten de Uschloss fannen. Et koum nees zum Zësummeschloss wou och de Bob Jungels dobäi war. Et koum zum Sprint aus dem Spëtzegrupp eraus, wou den de Gendt sech duerchsetze konnt, de Bob Jungels kënnt um Enn op déi 6. Plaz.De Peloton an de Contador waren nach ëmmer ënnerwee an den Theuns hat sech aus dem Spëtzegrupp zeréckfalegelooss an huet elo nach eng Kéier fir de Spuenier an d'Pedalle gedréckt. 2,5 Kilometer virun der Arrivée konnt de Contador awer nees vum Peloton agefaange ginn. D'Favoritte sinn dunn alleguer zesumme mat iwwer 12 Minutte Retard iwwer de wäisse Stréch gefuer.

Klassement vun der 19. Etapp

1 DE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 3h 35' 46'' 2 PANTANO Jarlinson TREK - SEGAFREDO + 00' 00'' 3 GARCIA Ivan BAHRAIN - MERIDA + 00' 00'' 4 DA COSTA Rui Alberto UAE TEAM EMIRATES + 00' 00'' 5 DE TIER Floris TEAM LOTTO NL + 00' 00'' 6 JUNGELS Bob QUICK - STEP + 00' 00'' 7 BARDET Romain AG2R LA MONDIALE + 00' 00'' 8 ROCHE Nicolas BMC RACING TEAM + 00' 00'' 9 NAVARRO Daniel COFIDIS + 00' 00'' 10 BOUWMAN Koen TEAM LOTTO NL + 00' 45''

27 POELS Wouter TEAM SKY + 12' 15'' 28 NIEVE Mikel TEAM SKY + 12' 15'' 29 FROOME Christopher TEAM SKY + 12' 15'' 30 NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA + 12' 15'' 31 PELLIZOTTI Franco BAHRAIN - MERIDA + 12' 15'' 32 STETINA Peter TREK - SEGAFREDO + 12' 15'' 33 THEUNS Edward TREK - SEGAFREDO + 12' 15'' 34 KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL + 12' 15'' 35 DE LA CRUZ David QUICK - STEP + 12' 15'' 36 KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB + 12' 15'' 37 ARU Fabio ASTANA PRO TEAM + 12' 15'' 38 CONTADOR Alberto TREK - SEGAFREDO + 12' 15'' 39 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA + 12' 15'' 40 ROSON Jaime CAJA RURAL + 12' 15''

Generalklassement no der 19. Etapp

1 FROOME Christopher TEAM SKY 72h 03' 50'' 2 NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA + 01' 37'' 3 KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB + 02' 17'' 4 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA + 02' 29'' 5 CONTADOR Alberto TREK - SEGAFREDO + 03' 34'' 6 LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM + 05' 16'' 7 WOODS Michael CANNONDALE DRAPAC + 06' 33'' 8 ARU Fabio ASTANA PRO TEAM + 06' 33'' 9 POELS Wouter TEAM SKY + 06' 47'' 10 KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL + 10' 26''