© twitter/LottoBelgiumTour

D'Coryn Rivera, dat Drëtt am General huet um Freideg probéiert sech vun de Géigner ofzesetzen, dëst hat zum Deel geklappt, um Enn konnt d'Rivera awer net mat deene Stäerkste mathalen.D'Anouska Koster war dat Éischt, dat iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer ass. D'Hollännerin konnt sech virum Ruth Winder an dem Lotte Kopecky duerchsetzen. D'Marianne Vos kënnt mat 1 Minutt a 4 Sekonne Retard op déi 4. Plaz.Mat dëser Victoire séchert d'Koster sech och d'Schlussvictoire, dat mat 20 Sekonne Virsprong op d'Ruth Winder a 47 Sekonnen op d'Marianne Vos.D'Chantal Hoffmann koum op der leschter Etapp déi 58. Plaz op 22 Minutten an 8 Sekonnen. Am General gëtt d'Lëtzebuerger Cyclistin dat 55. op 24 Minutten an 11 Sekonnen.