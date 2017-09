© AFP (Archivbild)

16 Kilometer virun der Arrivée konnt de Peloton de leschte Coureur aus der Echappé vum Dag afänken. Bis op d'Arrivée gouf et um 12,1 Kilometer laange Circuit ëmmer nees Attacken an et war deels ganz hektesch. No 201 Kilometer ass d'Entscheedung vum Grand Prix Cycliste vu Québec am Sprint gefall.Op der steigender Arrivée konnt sech de Peter Sagan am Sprint duerchsetzen. Op de Podium koumen nach de Belsch Greg van Avermaet an den Australier Michael Matthews.De Ben Gastauer klasséiert sech um Enn als 102. op 2 Minutten an 33 Sekonnen. De Lëtzebuerger hat 3 Kilometer virun der Arrivée misse lassloossen. De Jempy Drucker gëtt den 116. op 3 Minutten an 41 Sekonnen.Fir de Sagan ass et déi 100. Victoire als Profi. Esou munch Victoiren dierften an Zukunft nach dobäi kommen. De Slowak huet eréischt 27 Joer an dierft nach e puer Joer um Vëlo sëtzen.E Sonndeg beim Grand Prix Cycliste vu Montreal huet de Weltmeeschter déi nächst Chance op eng Victoire. De Ben Gastauer ass hei och nees um Depart.