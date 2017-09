X

Vuelta: Trentin wënnt lescht Etapp, Froome Schlussgewënner (10.09.2017) E Sonndeg den Owend ass d'Vuelta op en Enn gaangen. De Matteo Trentin konnt seng 4. Etappevictoire feieren. De Froome huet Geschicht geschriwwen.

Iwwer 117 Kilometer ass et vun Arroyolominos op Madrid gaangen. Den Ufank vun der Etapp hunn d'Coureuren et ganz gemittlech ugoe gelooss. De Chris Froome huet scho mol mat senge Co-Equipiere vu Sky op d'Victoire vun der Vuelta 2017 ugestouss.Och den Alberto Contador huet de luesen Tempo genotzt fir senge Fans Äddi ze soen. Fir de Spuenier ass et de leschte groussen Tour, hien hänkt jo bekanntlech de Vëlo an Zukunft un den Nol. Hien hat dann och d'Éier fir virum Peloton als éischte Coureur a Madrid eranzefueren.Zu Madrid ass um Schlusscircuit den Tempo awer an d'Luucht gaangen, schliisslech goung et jo nach ëm d'Victoire vun der leschter Etapp. 30 Kilometer virun der Arrivée konnte sech 3 Coureuren ofsetzen. Mat dobäi den Alessandro de Marchi (BMC), de Rui Costa (UAE Team Emirates) an den Nicholas Schultz (Caja Rural-Seguros RGA). Si haten eng maximal Avance vu 15 Sekonnen op de Peloton. De Nicholas Schultz ass vun den 3 un der Spëtzt fir d'éischt agefaange ginn. 5 Kilometer virun der Arrivée war dunn och Schluss fir den Alessandro de Marchi an de Rui Costa.Op de leschte Kilometer hunn d'Sprinter-Equippen den Tempo extrem héich gehalen an et war eng hektesch Finall. Um Enn war et de Matteo Trentin dee sech seng 4. Etappevictoire konnt sécheren.De Chris Froome wënnt nom Tour de France och d'Vuelta 2017, nom Jacques Anquetil (1963) an dem Bernard Hinault (1978) ass de Coureur vu Sky den drëtte Cyclist deem dat geléngt. Fir de Brit ass et iwwregens déi éischte Victoire bei der Vuelta. Bis elo war et och nach kengem Coureur a Groussbritannie gelongen zwee grouss Tier ze gewannen. Um Podium stoungen nach den Italiener Vincenzo Nibali an de Russ Ilnur Zakarin. Si haten e Retard vun 2 Minutten a 15 Sekonnen respektiv 2 Minutten an 51 Sekonnen.Nieft dem rouden Trikot vum Leader krut de Chris Froome e Sonndeg och nach den Trikot vum Coureur mat de meeschte Punkten iwwerreecht. Beschte Grimpeur gëtt bei der Vuelta 2017 den Italiener Davide Villella. Astana wënnt d'Equippewäertung.

Klassement vun der 21. Etapp

1 TRENTIN Matteo No19 QUICK - STEP FLOORS 3h 06' 25'' 2 MANZIN Lorenzo No167 FDJ + 00' 00'' 3 ANDERSEN Søren Kragh No68 TEAM SUNWEB + 00' 00'' 4 VAN ASBROECK Tom No99 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM + 00' 00'' 5 GARCIA Ivan No154 BAHRAIN - MERIDA + 00' 00'' 6 NIELSEN Magnus Cort No44 ORICA - SCOTT + 00' 00'' 7 VANBILSEN KENNETH No189 COFIDIS SOLUTIONS CREDITS + 00' 00'' 8 MODOLO Sacha No125 UAE TEAM EMIRATES + 00' 00'' 9 SCHWARZMANN Michael No79 BORA - HANSGROHE + 00' 00'' 10 HOELGAARD Daniel No163 FDJ + 00' 00''

Schlussklassement

1 FROOME Christopher No21 TEAM SKY 82h 30' 02'' 2 NIBALI Vincenzo No151 BAHRAIN - MERIDA + 02' 15'' 3 ZAKARIN Ilnur No101 TEAM KATUSHA ALPECIN + 02' 51'' 4 KELDERMAN Wilco No61 TEAM SUNWEB + 03' 15'' 5 CONTADOR Alberto No1 TREK - SEGAFREDO + 03' 18'' 6 POELS Wouter No27 TEAM SKY + 06' 59'' 7 WOODS Michael No91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM + 08' 27'' 8 LOPEZ MORENO Miguel Angel No136 ASTANA PRO TEAM + 09' 13'' 9 KRUIJSWIJK Steven No111 TEAM LOTTO NL - JUMBO + 11' 18'' 10 VAN GARDEREN Tejay No38 BMC RACING TEAM + 15' 50''