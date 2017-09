Sport: Am meeschte gelies

Den Tom Wirtgen war an der Echappé vum Dag vertrueden a gëtt um Enn op der Arrivée am Sprint den 3. Gewonne gouf d'Etapp vum Leo Danes.Am General gëtt et um Enn eng Victoire fir de Fransous Louis Louvet. Als beschte Lëtzebuerger klasséiert sech de Kevin Geniets op der gudder 3. Plaz, dat mat engem Retard vun 3 Sekonnen.