Um Bord vun der leschter Etapp vun der Vuelta sinn och d'Dammen eng Course en Ligne gefuer. 15 Mol sinn d'Dammen zu Madrid de Circuit gefuer.

© pressphoto (Archiv)

No de 87 Kilometer konnt sech d'Belsch Jolien d'Hoore d'Victoire am Sprint sécheren. Um Podium stoungen nach d'Amerikanerin Coryn Rivera an d'Franséisin Roxane Fournier. D'Chantal Hoffmann gëtt déi 79. op 53 Sekonnen.E Sonndeg den Owend huet de Matteo Trentin déi 21. a leschten Etapp gewonnen. De Chris Froome gewënnt nom Tour de France och d'Vuelta.