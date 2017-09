Sport: Am meeschte gelies

© afp (Archiv)

Den Diego Ulissi konnt sech e Sonndeg den Owend iwwerraschend an de Palmarès vum Grand Prix Cycliste vu Montreal aschreiwen. Den Italiener konnt sech aus enger Echappé vu 6 Leit um leschte Kilometer d'Victoire sécheren. Zäitgläich mam Gewënner kommen de Spuenier Jesús Herrada an den Hollänner Tom-Jelte Slagter op d'Plazen 2 an 3.De Peloton hat op der Arrivée e Retard vu 16 Sekonnen. Hei war de Greg van Avermaet de Séiersten a gëtt um Enn de 7..De Ben Gastauer verléiert als 65. 3 Minutten a 55 Sekonnen.